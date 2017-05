Quanto guadagna Alonso alla 500 Miglia di Indianapolis? In caso di vittoria, sarebbe un Paperone

Fernando Alonso è pronto per disputare la 500 Miglia di Indianapolis, la corsa automobilistica per eccellenza negli USA, uno dei eventi più importanti della stagione per i motori. Sul velocissimo anello dell’Indiana, l’asturiano scatterà dalla quinta posizione in griglia e andrà a caccia di una vittoria che avrebbe del leggendario: il due volte Campione del Mondo di Formula Uno insegue il sogno della Tripla Corona, un’impresa che lo spedirebbe di diritto nella leggenda degli sport a quattro ruote.

Gli 804km e le circa tre ore di gara a una velocità folle, in programma domenica 28 maggio dalle ore 18.00 italiane, si preannunciano particolarmente intense e spettacolari. In caso di vittoria Fernando Alonso guadagnerebbe anche una cifra particolarmente rilevante, quella che in media si intasca il trionfatore della 500 Miglia di Indianapolis: circa 2,5 milioni di dollari (2,2 milioni di euro)!

Una somma interessante anche se stona in confronto all’ingaggio che il pilota della McLaren percepisce per disputare l’intera stagione di F1: Fernando Alonso è il vero Paperone del Circus con un ingaggio di 37,8 milioni di euro! Ricordiamo che per partecipare alla 500 Miglia, lo spagnolo ha dovuto rinunciare al GP di Monaco ma per quanto è trapelato nel corso dell’ultimo mese non si sa se abbia percepito un bonus per correre la gara statunitense oppure se si tratti di un gettone di presenza compreso già all’interno del contratto che ha siglato con McLaren per l’intera stagione.