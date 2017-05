Scott Dixon in pole position, ottima quinta piazza per Fernando Alonso

Dopo tanti test si apre ufficialmente la settimana di preparazione della 500 Miglia di Indianapolis con la qualifica. Una domenica combattuta, con distacchi veramente limitati. Il funzionamento è abbastanza semplice: ogni pilota compie 4 giri del più celebre anello del mondo, poi si prende la velocità media delle tornate e il più veloce porta a casa la pole position.

Scott Dixon davanti a tutti

In testa domenica prossima partirà il mitico Scott Dixon, alla terza pole in carriera a Indianapolis. Il pilota della Dallara-Honda è stato l'unico a fare quattro tornare sempre con una media superiore alle 232 miglia orarie, con un primo giro epico dove ha toccato le 232,595 mph di media. Bravo Ed Carpenter a terminare secondo, mentre il vincitore dello scorso anno Alexander Rossi chiude la prima fila. Quarto il mitico Takuma Sato, davanti a Fernando Alonso.

Fernando Alonso è quinto, non lontano dai primi

L'uomo più atteso non delude le aspettative. Fernando Alonso conquista una ottima seconda fila chiudendo quinto la Fast 9. Quattro ottimi giri per l'asturiano che finisce non lontano dalla prima fila. Già sabato aveva stupito, qualificandosi per la Fast 9. Ha mantenuto le promesse di battaglia. Sempre sopra le 231 miglia, lo spagnolo si è dimostrato costante, veloce, ormai a suo agio nell'ovale di Indy. Il gap con i leader della categoria si sta assottigliando sempre più. Ora manca una settimana all'evento del secondo, ci vorrà grande costanza di rendimento e anche un pizzico di fortuna per Nando se vorrà portare a casa il bersaglio grosso. Sesto J.R. Hildebrand, chiude la Fast 9 una terza fila di grande spessore con Tony Kanaan, Marco Andretti e Will Power.

La qualifica degli altri

Escluso dalla Fast 9, il grande escluso dalla Fast 9 Ryan Hunter-Reay si consola regolando il resto della concorrenza con un buon decimo posto. Peggio è andata a Montoya (18), Helio Castroneves (19)

I favoriti per domenica

Dopo questa qualifica Scott Dixon si candida da favorito assoluto. Nonostante i distacchi risicati, l'americano ha dimostrato di averne qualcosina di più rispetto agli altri. Ma attenzione a non sottovalutare i vari avversari. Negli ultimi anni la 500 Miglia ha riservato tantissime sorprese, con neutralizzazioni, pace-car e strategie che hanno fatto saltare il banco. Di questo e molto altro ha certamente bisogno Fernando Alonso, che non parte con i favori del pronostico ma che non è certamente battuto.