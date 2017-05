Alonso negli Usa per preparare 500 miglia Indianapolis: suo il 19° tempo

Fernando Alonso è tornato negli Stati Uniti per preparare il suo debutto nella IndyCar in occasione della storica 500 miglia di Indianapolis. Il pilota spagnolo della McLaren, reduce dall'ennesima delusione nel Gran Premio di Formula 1 di Spagna, ha fatto segnare subito degli ottimi tempi nella sua prima uscita a bordo della vettura con cui correrà sull'ovale di Indy.

Alonso è volato direttamente da Barcellona a Indianapolis e ha iniziato la prima giornata di test a Brickyard segnando il passo nella prima sessione di orientamento ridervata ai rookie con una velocità di 357 km/h. A fine giornata lo spagnolo ha ottenuto il 19° tempo assoluto, mentre il migliore è stato Marco Andretti su Honda. Alonso, che salterà il Gp di F1 di Montecarlo, si sottoporrà a un corso intensivo di due settimane per essere competitivo alla 500 miglia di Indianapolis del prossimo 28 maggio.

" Penso che la cosa più difficile sarà la gara stessa, tutte le cose che accadono, il traffico e l'apprendimento dei piccoli trucchi per sorpassare "

Ha detto Alonso che già un vincitore a Montecarlo punta a inseguire la Triple Crown del Motorsport. "Non ho grande esperienza e non ho tempo, quindi so che sarò più debole in alcuni di questi aspetti. Ho bisogno di imparare il più velocemente possibile nei prossimi 10, 12 giorni", ha aggiunto l'ex pilota della Ferrari.