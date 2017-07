Ancora Enable, sua anche la King George VI and Queen Elizabeth Stakes 2017

Ancora lei, ancora Enable. La cavalla che aveva già centrato un obiettivo storico quest’anno, quello della doppia vittoria alle Oaks irlandesi ed inglesi, è tornata a vincere, conquistando una delle gare più prestigiose del Regno Unito.

Cavalcata da Frankie Dettori, Enable può così aggiungere al suo già ricchissimo palmares di successi anche la King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Grande favorita della vigilia, non ha deluso le aspettative, trovandosi a correre con cavalli più anziani. Ma l’esperienza in questo caso non è bastata per mettere da parte la grinta della campionessa.

Dettori è stato a dieta ferrea per rientrare nel peso necessario per poter cavalcare una cavalla di tre anni: “Una settimana di digiuno ma ne è valsa davvero la pena! Ora non vedo l’ora di mangiare qualcosa e magari di bere anche un bicchiere di champagne, credo di averlo meritato!” Dettori è tornato a vincere in quella che ormai è la sua seconda patria “significa molto per me” ha detto Frankie “quest’anno mi sono perso il Royal Ascot a causa di un infortunio che mi ha tenuto lontano dalle piste.” Questa è la quinta volta che il fantino italiano vince la King George VI and Queen Elizabeth Stakes.

Ad allenare Enable è John Godsen, che conquista così il suo terzo successo in questa gara. “È una cavalla fantastica,” ha detto “riuscire a seguire le orme di cavalle che hanno vinto questa gara come Dahlia, Pawneese, e Taghrooda significa davvero molto.” Godsen ha anche riconosciuto lo sforzo di Dettori per rientrare nel peso consentito: “ ce l’ha messa davvero tutta per rientrare nel peso. Mangerà stasera, la sua “fame” e passione per questo sport sono davvero notevoli.”