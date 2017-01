Arrogate vince il premio Longines World’s Best Racehorse

Serata di gala al Claridge Hotel di Londra, dove Longines in associazione con International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), ovvero la Federazione Internazionale delle Autorià Ippiche, hanno assegnato due prestigiosi riconoscimenti.

A vincere il premio come miglior cavallo da corsa del mondo del 2016, Longines World’s Best Racehorse, è stato Arrogate, per i meriti sportivi che il cavallo ha conquistato lo scorso anno, che lo hanno portato a quota 134 punti. Secondo posto per California Chrome, che si è fermato a quota 133. Infine, con 132 punti, è stata Winx a centrare il terzo posto.

Lo scorso anno il prestigioso riconoscimento era andato a America Pharoha, dopo la favolosa stagione che lo aveva portato a vincere la Triple Crown americana.

La serata di gala non si è limitata a premiare il miglior cavallo al mondo, ma ha onorato anche la miglior gara del mondo. A vincere il trofeo Longines World’s Best Horse Race 2016 è stata la Breeders’ Cup Classic, un vero classico dell’ippica mondiale.

L’edizione 2016 della Breeders’ Cup Classic ha visto l’incredibile lotta tra Arrogate e California Chrome, con Arrogate che è poi riuscito ad aggiudicarsi la prestigiosa gara. Un momento decisivo della storia ippica del 2016, che ha determinato sia il riconoscimento per Arrogate che quello per la Breeders’ Cup Classic.

Longines è partner ufficiale e cronometro ufficiale della gara, che attira i migliori cavalli e fantini da tutto il mondo. Nel 2016 è stato il Santa Anita Park ad ospitare la corsa.

I tre rappresentati dei cavalli premiati e Craig Fravel, Amministratore Delegato e Presidente della Breeders’ Cup Classic, hanno ricevuto da Juan Carlos Capelli, Vice Presidente di Longines e Direttore della sezione Marketing Internazionale, un prezioso orologio Longines per celebrare il trionfo.