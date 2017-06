Belmont Stakes 2017, Tapwrit conquista la gara

Si sapeva che per il 2017 la Triple Crown negli Stati Uniti non sarebbe stata assegnata. Le due precedenti tappe, il Kentucky Derby e la Preakness Stakes, hanno avuto due vincitori diversi, Always Dreaming e Cloud Computing.

L’ultima tappa della Triple Crown, dunque, aveva perso ogni valore e qualcuno aveva già affermato che questo avrebbe avuto pesanti ripercussioni sulla Belmont Stakes. Questo non ha però fermato i quasi 60 mila spettatori del Belmont Park ad Elmont, New York, che sono arrivati per assistere a quella che resta in ogni caso una delle gare più importanti del paese. E lo spettacolo non li ha delusi.

L’assenza di Always Dreaming e Cloud Computing ha aperto scenari nuovi ed emozionanti. A conquistare la prestigiosa gara è stato Tapwrit, che ha battuto gli altri 10 talentuosi cavalli scesi in pista.

Il cavallo favorito era Irish War Cry, che in effetti ha dominato buona parte della gara. Non è riuscito però a completare l’opera, a causa dell’exploit finale di Tapwrit.

“È una sensazione che non riesco a descrivere, sono davvero molto felice in questo momento” ha detto Jose Ortiz, il fantino che ha vinto la gara insieme a Tapwrit. “ Il suo proprietario ha sempre avuto molta fiducia in lui” ha aggiunto. Tapwrit è allenato da Todd Pletcher, che con questa vittoria ha conquistato la sua terza Belmont Stakes in carriera.

Irish War Cry ha dovuto mandare giù un altro boccone amaro, dopo il 10° posto al Kentucky Derby. “Quando sei uno dei favoriti al Derby, ma perdi, è molto scoraggiante e la sola cosa che vuoi è lasciarti quell’esperienza alle spalle” aveva detto Graham Motion, allenatore di Irish War Cry, prima della corsa. “Il mio cavallo sta facendo bene e finché si comporta così merita una chance.” Purtroppo però, il riscatto non è arrivato come sperato.