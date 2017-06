Conard Lord vince la Longines President’s Cup a Mosca

L’Ippodromo Centrale di Mosca è stato protagonista di una grande giornata di sport, domenica 11 giugno. In programma, la prestigiosa Longines President’s Cup, sponsorizzata da Longines. La President’s Cup è una gara che si corre sui 2400 metri dal 2004, anno della sua nascita.

È senza dubbio la competizione più importante riservata a purosangue in tutta la Russia e ogni anno la gara attira decine di migliaia di spettatori e amanti delle corse ippiche, che si riversano nella capitale per assistere alla corsa. È un evento nazionale, a cui partecipa anche il Presidente Russo, oltre a tutti i maggiori personalità politiche ed economiche del paese.

A vincere la prestigiosa gara è stato il fantino russo Stanislav Kruglykhin, che ha condotto Conard Lord alla vittoria. La stagione di Kruglykhin era già iniziata con il piede giusto in Aprile, quando il fantino russo aveva vinto il gruppo 3 Entrance Stakes. Con l’eccellente prestazione di Conard Lord, cavallo di cinque anni allevato negli Stati Uniti, Kruglykhin ha ribadito la sua ottima forma.

Longines è partner ufficiale, cronometrista e orologio ufficiale della President’s Cup per il secondo anno consecutivo. Ha iniziato la collaborazione con la Federazione Ippica Russa lo scorso anno e vista la reciproca soddisfazione, è stato deciso di continuare. Tra gli entusiasti spettatori c’era anche l’ambasciatrice di eleganza Longines Ingeborga Dapkunaite.

La grande passione di Longines per gli sport equestri risale al 1878, quando venne creato il primo cronografo raffigurante un fantino a cavallo. Da allora, l’impegno di Longines nel mondo equestre è in continua crescita, come dimostra questa nuova partnership con la President’s Cup di Mosca, che va ad aggiungersi alla già ricca schiera di eventi sponsorizzati da Longines.