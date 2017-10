Diversify vince la Jockey Club Gold Cup 2017

Un bel debutto per Diversify quello alla Jockey Club Gold Cup 2017. Alla sua prima uscita in una gara di gruppo 1, il cavallo di 4 anni ha tagliato per primo il traguardo, dominando la corsa fin dai primi metri.

È stato il più rapido alla partenza, mettendosi subito davanti per non lasciare più la leadership. Niente da fare per il favoritissimo Keen Ice, che si è dovuto accontentare del secondo posto.

“Non avremmo potuto sperare in uno scenario miglior, in maniera più assoluta” ha detto l’allenatore di Diversify, Rick Violette. “È sempre stato un buon cavallo, ma credo proprio che oggi abbia fatto il salto di qualità. Ho lasciato abbastanza spazio ad Irad (il jockey di Diversify), gli ho solo detto di cavalcarlo come aveva fatto a Saratoga.” Irad Ortiz ha riconosciuto che Diversify sta decisamente maturando: “ è un buon cavallo e sta migliorando. È davvero cresciuto ed oggi è stato veramente bravo.”

Ora Diversify ha il diritto di partecipare alla prossima Breeders’ Cup Classic, un’occasione che non dovrebbe lasciarsi sfuggire. “Per il momento vogliamo goderci questa bella vittoria” ha detto Violette, “decideremo a proposito della Breeders’ Cup Classic la prossima settimana.” Chi ci sarà sicuramente è Keen Ice, che punterà quindi ad una rivincita contro Diversify.

Nella stessa giornata, il Belmont Park ha ospitato la Champagne Stakes 2017, gara di gruppo 1 riservata ai giovani cavalli di 2 anni. A vincere la corsa e ad accedere quindi di diritto alla Breeders’ Cup Juvenile è stato Firenze Fire, allenato da Jon Servis. Anche sulla sella di Firenze Fire c’era Irad Ortiz. “Per come ha corso oggi, penso proprio che Firenze Fire potrebbe farcela alla Breeders’ Cup Juvenile” ha detto Ortiz.