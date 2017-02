Dubai World Cup Carnival, AF Mathmoon vince la Mazrat Al Ruwayah

A Dubai continua il Carnival in vista della Dubai World Cup di marzo, con i convegni settimanali del Meydan Racecourse.

La gara più prestigiosa del convegno del 9 febbraio è stata la Mazrat Al Ruwayah, gara di gruppo 2 sponsorizzata da Jaguar. A tagliare per primo il traguardo è stato AF Mathmoon, cavalcato da Jim Crowley. Di proprietà dello sceicco Hamdan bin Rashid Al Maktoum, il cavallo è andato subito in testa, dominando agevolmente gli avversari fino a tagliare il traguardo con una certa scioltezza, davanti ad Af Maqayes e Tadhg O’Shea.

“Penso che Af Mathmoon stia addirittura migliorando e sappiamo tutti che è davvero un gran cavallo” ha detto Crowley a fine gara.

Tra le altre gare del pomeriggio, anche la 1000 Ghinee degli Emirati Arabi, che è stata vinta da Nashmiah, cavalcata da Mikael Barzalona, mentre l’americana Nomorerichblondes, cavalcata da Antonio Fresu, è arrivata seconda. Arrivata a Dubai dall’Arabia Saudita da imbattuta, Nashmiah ha vinto la gara più importante riservata alle femmine di 3 anni.

Tre vittorie per il fantino olandese Andrie De Vries che ha vinto il Maydan Classic Trial in sella a Top Score, l’handicap Jaguar su Krypton Factor e l’handicap Range Rover su Salateen.

Nel convegno della settimana scorso di giovedì 2 febbraio, vittoria italiana grazie ad Antonio Fresu, che in sella a Furia Cruzada ha vinto la Al Maktoum Challenge R2, in un finale elettrizzante che l’ha vista lottare testa a testa contro il secondo classificato, Second Summer con Patrick Dobbs. Furia Cruzada era la sola femmina a competere nella prestigiosa corsa, ed è riuscita ad avere la meglio sugli avversari.