Dubai World Cup Carnival, cadono due record

Il convegno del 16 febbraio del Meydan Racecourse, valido per il Dubai World Cup Carvinal, ha ospitato due gare di gruppo 2 e due di gruppo 3.

Dopo l’apertura del convegno con il primo handicap gulfnews.com, vinto da Raven’s Corner e Richard Mullen, è andata subito in scena la prima gara di gruppo 2 del pomeriggio, il premio Balanchine. A conquistare la vittoria è stato l’irlandese Opal Tiara, cavalcato da Oisin Murphy.

Il programma ha previsto poi un altro handicap, il premio Watch Time, vinto da Stunned e Patrick Dobbs, per poi passare al primo gruppo 3 della serata, il Meydan Sprint. A portare a casa questa prestigiosa vittoria è stato Ertijaal, cavalcato da Jim Crowley.

Ertijaal, di proprietà dello sceicco Hamdan bin Rashid Al Maktoum, ha conquistato il premio con un buon vantaggio rispetto agli avversari, ottenendo anche il nuovo record della corsa con il tempo di 55”90, nonostante non sia arrivata nessuna richiesta di accelerazione da parte di Crowley.

Qualche minuto dopo un altro record è crollato, questa volta sotto gli zoccoli di Championship, che cavalcato da Colm O’Donoghue ha vinto il Zabeel Mile in 1’35”19. Il binomio è andato subito in vantaggio dopo i primi 300 metri, per mantenere la leadership fino alla fine senza fatica.

O’Donoghue ha avuto parole di ringraziamento per Ahmad bin Harmash, l’allenatore di Championship: “ha fatto un lavoro fantastico. L’ha allenato con questa gara come obiettivo e stasera era davvero in forma e rilassato durante la corsa. È un cavallo speciale, sa gestire le gare lunghe ma ha anche la velocità che serve per quelle corte.”

L’ultimo handicap è andato a Mickael Barzalona su Heavy Metal, mentre l’ultima gara della giornata è stato il gruppo 3 Dubai Millenium Stakes, che è andata al binomio francese composto da Zarak e Christophe Soumillon.