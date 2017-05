Folega conquista le Oaks d’Italia

L’ippodromo San Siro di Milano ha ospitato la grande classica dedicata alle femmine nell’ultima domenica di maggio. Una classica che ha riservato sorprese e ha regalato grande spettacolo agli spettatori dell’ippodromo milanese.

Folega, cavalcata da Nicola Pinna, ha infatti portato a casa una vittoria di grande spessore in molti sensi. Ha rimontato negli ultimi 200 metri, andandosi a riprendere Paiardina che stava correndo verso il traguardo. Il bravo Nicola Pinna ha il suo grosso merito in questa vittoria: ci ha creduto e non ha mollato, spingendo la cavalla a strappare la gara dalle mani dell’avversario.

Inoltre, le Oaks d’Italia segnano ancora una volta il trionfo della scuderia Botti, che mette in fila le tre prime posizioni: insomma, per loro meglio di così non poteva proprio andare. Folega al primo posto, Paiardina al secondo e Alambra al terzo: il dominio dei Botti è indiscutibile.

Infine, superando in volata Paiardina, Folega ha impedito al suo proprietario di centrare uno storico bis. Tamaya Shimakawa, aveva vinto appena domenica scorsa il Derby d’Italia, grazie alla splendida prestazione di Mac Mahon. Con Paiardina avrebbe potuto vincere due delle gare più importanti del paese, ma anche il secondo posto è un risultato notevole.

Nello stesso pomeriggio dedicato alle Oaks d’Italia, gara di gruppo 2, l’ippodromo San Siro ha ospitato anche un’altra gara di gruppo, il Premio Vittadini, gruppo 3 riservato ai cavalli dai tre anni in su. Ancora una volta Circus Couture è riuscito a mettere il suo nome su una gara prestigiosa, regalando l’ennesima soddisfazione alla Scuderia Botti. Sulla sua sella c’era Fabio Branca, che ha spinto il suo cavallo sull’esterno della pista per andare a prendere e battere Father Frost. Un altro successo in stile Botti.