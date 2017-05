Ghinee francesi 2017: Brametot e Precieuse sono i nuovi campioni

Con l’ippodromo di Longchamp ancora chiuso per ristrutturazione, come lo scorso anno è stato quello di Deauville ad ospitare le gare che eleggono i migliori tre anni della stagione.

La Poule d’Essai des Poulains et des Pouliches sono le due gare francesi che corrispondono alle 2000 e 1000 ghinee, si corrono entrambe sul miglio (circa 1600 metri) e sono entrambe gare di gruppo 1.

Ad aprire il fine settimana è stata la gara delle femmine, con il duello tra Sea Of Grace and Precieuse. Ad avere la meglio negli ultimi metri di corsa è stata Precieuse, che ha così regalato il primo gruppo 1 in carriera al suo allenatore, Fabrice Chappet. Ora, Precieuse potrebbe anche volare oltre manica, per andare al Royal Ascot e correre alla Coronation Stakes. Ma ci sono anche opzioni per restare in Francia, con particolare attenzione al Prix Rothschild.

Anche tra i maschi la lotta è stata avvincete. Brametot e Cristian Demuro hanno dovuto resistere fino alla fine per aggiudicarsi le 2000 ghinee francesi, superando gli avversari di pochi centimetri. L’allenatore di Brametot, Jean-Claude Rouget, ha vinto così la sua primissima gara di gruppo 1. “ Ha un grande cuore e ha anche un incredibile pedigree” ha detto Rouget a proposito del suo amato cavallo. Per Demuro questa è la prima vittoria al Poule d’Essai des Poulains che si aggiunge a quella ottenuta lo scorso anno al Poule d’Essai des Pouliches. Il prossimo obiettivo di Brametot dovrebbe essere il Prix du Jockey Club, il cosiddetto Derby di Francia che si correrà il prossimo mese: potrebbe essere la sua consacrazione definitiva a campione francese dei tre anni.