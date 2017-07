Grand Prix de Saint-Cloud 2017, finalmente brilla Zarak

Il Grand Prix de Saint-Cloud è la prima classica della stagione francese. Viene considerata anche una sorta di anteprima in vista del Prix de l’Arc de Triomphe, che è in programma per l’autunno e si corre sulla stessa distanza, 1 miglio e mezzo. È una gara aperta ai cavalli dai 4 anni in su e si corre all’ippodromo di Saint-Cloud.

Il Grand Prix de Saint-Cloud 2017 ha il sapore della rivincita per Zarak, che finalmente riesce a tagliare per primo il traguardo di una gara di gruppo 1. Lo scorso anno, infatti, il cavallo figlio di Dubawi aveva perso per un soffio il prestigioso Prix du Jokey Club, battuto da Almanzor negli ultimi metri. Ma Zarak è riuscito a soddisfare le aspettative, portandosi a casa il primo trionfo in una grande classica.

Di proprietà dell’Aga Khan, Zarak ha iniziato la sua stagione in Francia con il gruppo 1 Ganay, perso per un soffio dietro a Cloth Of Stars, per poi arrivare lontanissimo dal podio all’Ispahan, altro gruppo 1. Insomma, la massima categoria sembrava stregata per il figlio di Dubawi e di Zarkava.

Ma finalmente, grazie alla tattica scelta da Cristophe Soumillon, Zarak è riuscito ad esprimersi al meglio. Il fantino belga ha infatti deciso di attendere prima di sferrare l’attacco finale, prendendo di sorpresa Silverwave ed Armande. Armade, poi, è stata anche protagonista della caduta di Doha Dream, con conseguenze piuttosto pesanti per il suo fantino, Gregory Benoist.

“Posso dire che ora Zarak è davvero maturo” ha detto Alain de Royer Dupre, il suo allenatore. Ora l’obiettivo è senza dubbio il Prix de l’Arc de Triomphe, vinto anche dalla madre di Zarak, ma prima si passerà per il Prix Foy, gruppo 2 che si correrà a Chantilly in settembre.