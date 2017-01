Helene Paragon ha vinto la Stewards’ Cup di Hong Kong

La prima tappa della Triple Crown di Hong Kong della stagione 2017 è già stata archiviata e il vincitore è Helene Paragon. Cavalcato da Tommy Berry, il cavallo ha tagliato per primo il traguardo di una gara molto tattica, che lo ha visto mantenersi nelle retrovie per buona parte della corsa, per poi concludere uno spettacolare assalto finale negli ultimi metri di gara, con tutto lo Sha Tin Racecourse a sostenerlo.

John Moore, l’allenatore del vincitore della prima tappa della Triple Crown di Hong Kong, non ha perso tempo a gustarsi la vittoria di Helen Paragon alla Stewards’ Cup di Hong Kong. Ha già pronto per il suo cavallo un nuovo obiettivo, dall’altra parte del mondo.

“Ho parlato subito con i proprietari di Helene Paragon” ha detto Moore “ e loro sono stati molto felici di accettare la cosa. Ancora non sapremo chi sarà il jockey: Tommy Berry potrebbe essere impegnato in casa, dato che il 25 marzo è una giornata importante anche per l’ippodromo di Sydney. Ma in ogni caso ho già un’idea: se Berry non potrà, ci sarà Joao Moreira sulla sella di Helena Paragon.”

Dal canto suo, Berry ha fatto sapere che l’opzione resta aperta: se non avrà un cavallo di punta nella gara da 2400 metri che si terrà all’ippodromo di Sydney lo stesso giorno della Dubai Turf, allora volerà più che volentieri nell’Emirato Arabo.

“Correre a Dubai è da sempre uno dei miei sogni” ha detto Berry “ qualche anno fa stavo per andarci per cavalcare Designs On Rome, ma in quell’occasione venne scelto Joao Moreira” ha dichiarato il fantino australiano, quasi a voler anticipare al collega che non si lascerà sfuggire l’occasione questa volta.