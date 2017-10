I tre Gruppi 3 di San Siro: Premio Dormello, Premio del Piazzale e Premio Verziere

Occhi puntati sull’ippodromo milanese di San Siro, in una particolarmente calda domenica di autunno, con tre gare di gruppo 3 in programma.

Il Premio Dormello, riservato alle giovani cavalle di due anni, è stato il primo ad entusiasmare il pubblico, grazie alla bella prestazione di Sweet Gentle Kiss. La cavalla, cavalcata da Dario Vargiu, è partita già in posizione di vantaggio, mantenendo la leadership della corsa, per andare a tagliare il traguardo per prima davanti alla tedesca Binti Al Nar.

Nel Premio Del Piazzale (Memorial Enrico Camici), gara sui 1800 metri aperta a tutti i cavalli dai tre anni in su, è stato uno dei più giovani in pista a tagliare per primo il traguardo. Anda Muchacho, con in sella ancora una volta un Dario Vargio in ottima forma, ha seguito il leader della corsa Voice of Love, vincitore del Premio lo scorso anno, per andare a superarlo negli ultimi metri.

Infine, il Premio Verziere (Memorial Aldo Cirla) è riservato alle cavalle dai tre anni in su e si corre sui 2000 metri. Un lavoro di resistenza dunque, perfettamente eseguito da Distain e Cristian Demuro. La cavalla tedesca ha avuto la meglio su Alambra, che è andata in vantaggio forse troppo presto e non ha poi saputo resistere all’attacco di Distain negli ultimi 400 metri.

Ora, sia Sweet Gentle Kiss che Alambra e Distain potrebbero partire come favorite al Premio Lydia Tesio 2017, in programma per domenica 29 ottobre all’ippodromo Capannelle di Roma. Dovrebbe esserci anche Folega, rimasta delusa nel Premio Verziere, ma ancora in lizza per il prossimo prestigioso gruppo 1.