Il 148° Derby Tedesco va a Windstoss

Domenica 2 luglio è andato in scena all’ippodromo di Amburgo la 148° edizione del prestigioso Derby Tedesco, gara di gruppo 1 che si corre sui 2400 metri. Grande classica della stagione europea, è anche l’ultimo derby che si corre nel vecchio continente. È una corsa riservata ai cavalli di tre anni.

Sono stati 18 i cavalli che hanno partecipato all’edizione 2017 del Deutsches Derby, tra cui ben 7 allenati da Markus Klug ed è stato proprio uno dei suoi cavalli a tagliare per primo il traguardo. Si tratta di Windstoss, che era cavalcato dal fantino tedesco Maxim Pecheur.

Grazie alla prestazione di Windstosss, Klug ha conquistato il suo secondo Derby in carriera. Il primo successo risaliva a pochi anni fa, esattamente al 2014, quando vinse con Sea of the moon, allora cavalcato dal Christophe Soumillon.

Figlio di Scirocco, Windstoss è stato l’unico cavallo della corsa a portare i colori del suo proprietario, la scuderia Gestut Rottgen, a cui mancava un successo al Derby da quasi 60 anni.

“È un momento molto emozionante per me” ha detto Markus Klug subito dopo la vittoria, “vincere un Derby è sempre qualcosa di fantastico, ma riuscire ad ottenere questo successo per Gestut Rottgen è davvero molto speciale. Sei anni e mezzo fa mi è stata data la possibilità di iniziare a lavorare con loro, l’occasione di una vita.

Ora sono molto emozionato nel dare loro il primo successo al Derby dopo il 1959. Non riesco davvero a descrivere questa bella sensazione.” Dopo il primissimo successo nel lontano 1932 con Palastpage e quello con Uomo nel ’59, il Derby non era mai più stato vinto dalla prestigiosa scuderia tedesca.

Enjoy Vijay allenato da Peter Schiergen è arrivato secondo, mentre Rosenpurpur ha ottenuto il terzo posto, cavalcato da Daniele Porcu.