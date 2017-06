Il gran giorno del Prix de Diane Longines

Una corsa di cavalli che non puoi perdere oggi a Chantilly, la capitale dei cavalli a Nord di Parigi.

Con un premio di un milione di euro, il Prix de Diane Longines premia le migliori puledre di tre anni in un tracciato di 2100 metri.

Avrete la possibilità di seguire questo elegante evento su tutte le piattaforme Eurosport come Longines Race of the Week e nel nostro programma, Horse Excellence.