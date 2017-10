Il Kikuka Sho 2017 parla italiano con Mirco Demuro

Kiseki, grande favorito della vigilia, ha conquistato l’ultima tappa della Triple Crown giapponese, il Kikuka Sho 2017, ovvero l’equivalente giapponese del prestigioso St. Leger. Sulla sua sella c’era il fantino italiano Mirco Demuro che ormai è di casa nel paese del sol levante. Con questa vittoria, infatti, Mirco Demuro conquista la quarta gara di gruppo 1 nel 2017, che unita a quelle già conquistate nelle stagioni passate, portano a 22 i gruppi 1 nella bacheca del fantino romano.

Neanche le difficili condizioni meteo hanno fermato la corsa di Kiseki. Pioggia e terreno pesante non sono stati un problema per il cavallo allenato da Katsuhiko Sumii, che è riuscito così a vincere il suo primo trofeo di gruppo 1.

Con una sola ed unica partenza durante la stagione dei due anni, trasformata in una vittoria, Kiseki non ha ottenuto grandi soddisfazioni nel suo terzo anno, con alcuni piazzamenti tra cui la Mainichi Hai (terzo posto), fino ad arrivare secondo alla Tokyo Yushun, il Derby giapponese. Con il Kikuka Sho ha ritrovato quindi la vittoria in una stagione di alti e bassi.

“Le condizioni della gara erano dure” ha detto Demuro, “ma io avevo fiducia in lui perché so che è un gran cavallo. Ho solo cercato di mantenere il giusto ritmo, perché sentivo che era teso e inoltre so che i 3000 metri non sono la sua distanza preferita. Alla fine, quando siamo arrivati nell’ultimo tratto di gara, ero sicuro che avremmo tagliato noi il traguardo per primi: ha anche dimostrato di avere ancora energia con un ultimo sprint finale.”

Per l’allenatore Katsuhiko Sumii questa è il 24° gruppo 1 conquistato in Giappone, che arriva dopo un digiuno di due anni: l’ultimo trionfo risale infatti al 2015, quando vinse la Asahi Hai Futurity Stakes con Leontes. È la terza volta in carriera che c’entra l’obiettivo al St. Leger giapponese, avendo vinto anche nel 2004 con Delta Blues e nel 2013 con Epiphaneia.