Inizia la corsa alla Dubai World Cup

La corsa alla Dubai World Cup 2017 è ufficialmente partita al Maydan racecourse di Dubai. Occhi puntati sul primo appuntamento del Carnival che accompagna alla data clou di marzo, dunque, con particolare attenzione per la Al Maktoum Challenge Round 1.

Gara di gruppo 2, la più importante del primo convegno, presentata da Longines Conquest Classic, la Al Maktoum Challenge Round 1 era particolarmente interessante non solo per il suo grado, ma soprattutto per il livello dei suoi 12 partecipanti. In particolare, l’attenzione era puntata su Le Bernadin, vincitore della stessa gara lo scorso anno che puntava in questa edizione ad uno storico bis: sarebbe stato il primo a vincere la stessa gara due volte.

L’appuntamento con la storia è però da rimandare, perché a tagliare per primo il traguardo della gara di apertura del convegno è stato AF Mathmoon, cavalcato da Jim Crowley. Il fantino britannico, che ha sostituito Paul Hanagan come primo jockey del Ministro delle Finanze di Dubai, ha fatto una gara perfetta sulla sella di AF Mathmoon, ottenendo la vittoria con un impressionate vantaggio rispetto agli avversari.

Nello stesso convegno, la Longines La Grande Classique è andata a Christophe Soumillion su Golden Wood, mentre la Longines Master Collection ha regalato un secondo trionfo a Jim Crowley, questa volta in sella a Ertijaal.

Sono tanti i cavalli e i jockey europei che passeranno l’inverno a Dubai, per partecipare ai 10 meeting che sono in programma, compreso il Super Saturday del 4 marzo, fino alla Dubai World Cup, il 25 marzo; partner e cronometro ufficiale degli appuntamenti del Dubai World Cup Carnival sarà Longines, la casa di orologeria svizzera che da tempo sostiene le attività del maggior ippodromo degli Emirati Arabi.