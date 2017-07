Irish Derby 2017, vince Capri

Dal 30 giugno al 2 luglio, l’ippodromo di Curragh ospita uno degli eventi più importanti dell’ippica irlandese, l’Irish Derby Festival. Un festival di tre giornate che mixano sport, spettacolo, musica e moda, l’occasione sociale più importante dell’anno.

La gara clou è il derby irlandese, il Dubai Duty Free Irish Derby, la gara più prestigiosa del paese che attira ogni anno i migliori cavalli di tre anni da tutta Europa.

L’edizione 2017 ha riservato un finale di gara davvero emozionante, che ha visto quattro cavalli giocarsi la vittoria proprio negli ultimi metri. Ad avere la meglio sugli avversari è stato Capri, che ha tagliato per primo il traguardo davanti a Cracksman, Wings of Eagles e Waldgeist. Arrivato solo sesto all’Epson Derby di giugno, Capri era uno dei cinque cavalli allenati da Aidan O’Brien in pista.

Sulla sua sella c’era Seamie Heffernan, che conquista così la sua terza vittoria al Derby, dopo il bis del 2007 – 2008. “Mi sentivo abbastanza fiducioso oggi” ha detto Heffernan “sapevo che Capri poteva vincere. Ha avuto dei miglioramenti dall’Espson Derby. Aidan allena i suoi cavalli e i risultati si vedono, migliorano sempre.”

“Seamie ha sempre avuto una grande fiducia in lui” ha confermato O’Brien “anche dopo lo scivolone di Epson. Era questo il cavallo che voleva cavalcare oggi. Il terreno era più morbido del normale, ma questo non ha disturbato affatto Capri.”

“Questa è la miglior gara per i tre anni d’Irlanda” ha continuato O’Brien “è uno dei circuiti più imparziali del mondo, qui la fortuna non c’entra. È bello avere questo ippodromo in Irlanda.”

Cracksman, cavalcato da Pat Smullen, è arrivato secondo con onore. “Non ho nessun rimpianto, ha corso bene. Non è solo riuscito a tenere lo stesso passo negli ultimi metri.”