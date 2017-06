Lady Aurelia trionfa alla King’s Stand Stakes at Royal Ascot

Lady Aurelia ha regalato una grande performance e ha trionfato alla King’s Stand Stakes at Royal Ascot. All’ultimo momento, il jockey John Velasquez ha rimpiazzato Frankie Dettori ed è comunque riuscito a condurre al successo un cavallo che può diventare uno dei favoriti per la prossima Breeders Cup negli Stati Uniti. Non perderti la copertura completa dell’evento in Horse Excellence il prossimo martedì su Eurosport.

Video - King's Stand Stakes at Royal Ascot: Lady Aurelia in trionfo 01:23