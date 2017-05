Longines Dixie Stakes, World Approval domina la corsa

La sua performance era molto attesa e World Approval era indicato da molti come il possibile vincitore della Longines Dixie Stakes 2017. Cavalcato da Julien Leparoux, non ha deluso le aspettative degli spettatori del Pimlico Racecourse di Baltimora, vincendo la gara senza difficoltà. Il cavallo, di 5 anni, ha letteralmente dominato la corsa, senza lasciare agli avversari alcuna possibilità.

“È un ottimo cavallo e abbiamo fatto la corsa perfetta oggi” ha detto Leparoux a fine gara. “ Il tracciato era ottimo per lui, non troppo secco ma nemmeno troppo umido, ed inoltre la gara non è stata eccessivamente veloce. Quindi, il piano era quello di esserci e correre come sa fare.”

Il suo allenatore, Mark Casse, ha sottolineato la differenza tra le condizioni del terreno della Longines Dixie Stakes e quelle della Woodford Reserve Turf Classic, che World Approval avrebbe dovuto correre al Churchill Downs due settimane fa.

“ In quell’occasione ero davvero preoccupato” ha affermato Casse riferendosi alla gara di Louisville. “ Il terreno era davvero troppo morbido, così ho detto alla Signora Weber (la proprietaria di World Approval) di saltare la gara e concentrarci invece su questa. È stata d’accordo come. Il terreno oggi era completamente diverso da quello di due settimane fa, non era neanche lontanamente morbido come a Churchill Downs.” La scelta di Casse di concentrarsi sulla Longines Dixie Stakes si è rivelata corretta e ha regalato a lui e ai proprietari di World Approval un prestigioso successo.

Già vincitore nella sua gara di debutto in questa stagione, la Florida Cup Turf Classic, con questo nuovo trionfo, World Approval continua la sua scia vincente, che lo riporta ai successi della sua stagione dei tre anni, nel 2015.