Longines Grand Handicap de Paris, all’ippodromo di Saint Cloud vince Mahati

La Francia ha celebrato in grande stile la Festa Nazionale del 14 luglio come di consueto, con una delle giornate più importanti per l’ippica nazionale.

Le celebrazioni per l’anniversario della Presa della Bastiglia, avvenimento storico che ha dato il via alla Rivoluzione Francese, coincidono infatti con il Longines Grand Handicap de Paris e il Juddmonte Gran Prix de Paris.

Normalmente questa gare si tengono all’ippodromo di Longchamp, nei pressi di Parigi, ma a causa della sua chiusura per ristrutturazione, sia il Longines Grand Handicap de Paris 2017 che il Juddmonte Gran Prix de Paris 2017 sono state ospitate dall’ippodromo di Saint Cloud. La riapertura di Longchamp è prevista per il mese di aprile del 2018, quindi le prossime edizioni dei premi dovrebbero tornare al loro consueto ippodromo.

Il Longines Grand Handicap de Paris è una gara che si corre sui 2400 metri ed è aperta ai cavalli dai 4 anni in su; il suo montepremi è di 52.000 €.

A tagliare per prima il traguardo è stata Mahati, che si è imposta su More Than This. Terzo posto per Grand Trianon, il grande favorito della corsa. Mahati ha tenuto la testa della corsa per buona parte della gara, mentre Grand Trianon ha cercato di rimontare, soprattutto negli ultimi metri, ma senza successo. Sulla sua sella c’era Christophe Soumillon, mentre la vincitrice era cavalcata da Vincent Cheminaud.

Il prestigioso Juddmonte Gran Prix de Paris è una gara di gruppo 1, riservata ai cavalli di tre anni che si corre sempre sui 2400 metri, per un montepremi di 600.000 €. Shakeel cavalcato da Christophe Soumillon, ha tagliato per primo il traguardo dopo un avvincente duello con Permian, regalando così a Christophe Soumillon la vittoria numero 100 in una gara di gruppo 1.