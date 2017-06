Longines Just a Game, l’impresa di Antonoe

La Longines Just a Game è una gara riservata alle cavalle dai quattro anni in su, che si corre ogni anno al Belmont Park, New York. Nel fine settimana che potrebbe incoronare il vincitore della Triple Crown degli Stati Uniti, l’ippodromo della Grande Mela ospita anche una gara tutta al femminile, un gruppo 1 che si corre sul miglio, gara che quest’anno ha avuto come protagonista una cavalla straniera.

Antonoe era al suo primo impegno ufficiale dopo il suo arrivo dal vecchio continente. Vincitrice di un gruppo 3 in Francia, suo paese di origine, negli Stati Uniti ha iniziato ad essere allenata da Chad Brown.

Cavalcata per l’occasione da Javier Castellano, Antonoe ha portato a casa una vittoria incredibile, conquistata partendo dalle retrovie. Arrivando dall’esterno, ha superato una ad una le avversarie, per andare al duello finale con Sassy Little. “Non si vedono molti cavalli vincere in questo modo!” ha detto Castellano a fine gara.

“Confesso che ero abbastanza preoccupato” ha detto Brown “i miei cavalli erano ultimo e penultimo e non vedevo come avrebbero potuto migliorare le proprie posizioni, considerando anche la grande qualità delle avversarie. Questa cavalla mi ha davvero impressionato oggi, penso di non aver mai visto un cavallo che fa una corsa del genere, in tutta la mia carriera.”

Con questa vittoria Javer Castellano vince la Longines Just a Game per la seconda volta in carriera, dopo il primo successo del 2014 con Coffee Clique. Chad Brown invece non aveva mai vinto la gara come allenatore.

I due sono anche stati premiati come miglior fantino e miglior allenatore del Belmont Stakes Racing Festival Championship, anche grazie a questa incredibile prestazione di Antonoe.