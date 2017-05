Longines Race of the Week: Cloud Computing vince il Preakness Stakes di Baltimora

La Longines Race of the Week è la 142esima edizione del Preakness Stakes, tenutasi nello storico ippodromo di Pimlico Course, a Baltimora, nel Maryland. È la seconda gara della Triple Crown, due settimane dopo il Kentucky Derby e tre settimane prima del Belmont Stakes.

Cloud Computing vince a sorpresa, con Javier Castellano in grado di superare Classic Empire nel finale. Always Dreaming, vincitore del Kentucky Derby, non riesce a ripetersi, e chiude in ottava piazza.

