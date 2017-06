Longines Race of the Week: il trionfo di Senga al Prix de Diane

La Longines Race of the Week della settimana è il Prix de Diane Longines dall’ippodromo di Chantilly, in Frnacia. La miglior gara al mondo per le puledre di tre anni. In un caldo torrido, la favorita Rhododendron è crollata sul più bello, mentre Shutter Speed e Terrakova hanno mancato l’appuntamento con la gara di casa.

A imporsi è stata Senga con uno sprint decisivo. Il trionfo dell’allenatore Pascal Barry, giunto al secondo successo nel Prix de Diane, e del fantino Stephane Pasquier, alla prima vittoria. Sistercharlie ha chiuso al secondo posto davanti a Terrakova e Shutter Speed. Non perderti la copertura completa in Horse Excellence questo martedì su Eurosport 1.