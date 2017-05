Longines Sagaro Stakes, vince Sweet Selection

La stagione passata è stata tutta in crescendo per Sweet Selection, che per il 2017 sembra aver ripreso da dove si era interrotta. Lo scorso anno, infatti, la cavalla allenata da Hughie Morrison aveva centrato 4 vittorie, migliorando le proprie prestazioni di gara in gara. Alla Longines Sagaro Stakes 2017, Sweet Selection non ha fatto altro che riprendere il ritmo del 2016, andando a conquistare la prima gara della nuova stagione.

Cavalcata dal fantino Silvestre de Sousa, Sweet Selection ha dominato la gara fin dai primi metri ed è andata a prendersi questo gruppo 3 che si corre all’ippodromo di Ascot, con discreta facilità.

Estremamente soddisfatto Morrison, che ha già fatto sapere che Sweet Selection parteciperà alla Gold Cup, in occasione del Royal Ascot il prossimo mese. E prima del prossimo grande obbiettivo, non dovrebbero esserci impegni importanti per la cavalla: Morrison ha infatti anticipato che il lavoro con Sweet Selection proseguirà per la preparazione per il grande appuntamento, evitando altre distrazioni.

La Longines Sagaro Stakes è considerata infatti una delle più importanti gare di prova per la prestigiosa Gold Cup. Sono molti i cavalli che dopo aver vinto la Longines Sagaro Stakes, hanno conquistato anche la Gold Cup; ultimo in ordine di tempo è Estimate, che compì l’impresa nel 2013.

L’allenatore è stato piacevolmente stupito anche dalla prestazione di un altro cavallo, Nearly Caught, che è arrivato al terzo posto: “sono entrambi cavalli eccezionali ed è un piacere allenarli. Sono davvero molto fortunato ad averli.”

La Longines Sagaro Stakes ha aperto ufficialmente la stagione all’ippodromo di Ascot. Ci saranno ancora un paio di appuntamenti in maggio, per poi arrivare all’evento clou, il Royal Ascot, che quest’anno andrà in scena dal 20 al 24 giugno.