Mirco Demuro e Satono Crown vincono la Takarazuka Kinen

Mirco Demuro si conferma grande star sulle piste del Giappone, vincendo la Takarazuka Kinen presso l’Hanshin Racecourse, nella città di Takarazuka. Si tratta di una gara di gruppo 1, aperta ai cavalli dai tre anni in su. Si corre sui 2200 metri e il suo montepremi per l’edizione 2017 ammontava a 325 milioni di Yen, circa 2 milioni e 700 mila Euro. In sella a Santono Crown, Mirco è riuscito a mettere le mani sul bottino riservato al primo classificato: 150 milioni di Yen, circa 1 milione 200 mila Euro.

Mirco ha condotto Satono Crown ad una grande vittoria. Partito dalle ultime posizioni, il cavallo di 5 anni ha superato tutti gli avversari per concludere la sua corsa in 2 minuti e 11.4 secondi. Il super favorito era Kitasan Black, che però ha nettamente ridotto la velocità negli ultimi metri, concludendo la gara al terzo posto.

“Sono davvero contento” ha detto Demuro. “Kitasan Black è davvero un cavallo molto forte, così ho fatto la mia mossa dopo averlo tenuto sotto controllo da dietro. Anche Satono Crown è un cavallo molto forte e oggi il terreno era perfetto per lui. Ha veramente mostrato come si fa a vincere una gara di gruppo 1.”

Per il cavallo allenato da Noriyuki Hori, questo è il secondo trionfo in una gara di gruppo 1, il primo in Giappone, dopo aver vinto la Hong Kong Vase nel dicembre scorso. Quest’anno aveva già vinto il gruppo 2 Kyoto Kinen, mentre era arrivato solo al sesto posto al gruppo 1 Osaka Hai.

Per Hori questa è l’undicesima gara di gruppo 1 vinta in carriera, mentre per Mirco Demuro si tratta del 20° successo, che arriva dopo la February Stakes con Gold Dream.