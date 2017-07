Oaks irlandesi, Enable di nuovo prima

L’edizione 2017 delle Oaks irlandesi verrà ricordata come quella della storica doppietta di Enable. La cavalla inglese, allenata da John Gosden, ha conquistato la prestigiosa gara riservata alle femmine dopo aver vinto anche le Epsom Oaks, il suo equivalente inglese.

Insomma, sembra che sulle piste di Irlanda e Inghilterra, Enable non abbia proprio rivali! Sono passati sette anni dall’ultima volta che una cavalla è riuscita a vincere entrambe le Oaks. Nel 2010 fu Snow Fairy, cavalcata da Ryan Moore, a fare la doppietta anglo-irlandese delle oaks. In totale, sono state solo 14 le cavalle che sono riuscite nella difficile impresa.

Sulla sella di Enable c’era Lanfranco “Frankie” Dettori, che è tornato in sella dopo l’ultimo infortunio. “Enable è una cavalla davvero speciale” ha detto Dettori dopo la corsa “è stato molto importante per me essere parte di questo trionfo. È una vera professionista e penso che sia addirittura migliorata rispetto alle Epsom Oaks. Ha un ottimo cambio di ritmo e ha saputo chiudere la gara.”

Per Frankie, questo è il quarto successo personale alle Oaks irlandesi. Per Gosden, si tratta invece del secondo trionfo, dopo la vittoria nel 2012 con Great Heavens, cavalcata da Wuilliam Buick. Questo nuovo successo corrisponde anche alla sesta classica irlandese conquistata dall’allenatore inglese.

Le Irish Oaks sono riservate alle cavalle di tre anni, si corrono al Curragh Racecourse sui 2400 metri. Si tratta del più importante ippodromo d’Irlanda, situato nella Contea di Kildare, tra le città di Kildare e Newbridge. Inoltre, è anche lo stesso ippodromo che ospita il prestigioso Irish Derby, quest’anno vinto da Capri e Seamie Heffernan. L’edizione 2017 del Derby irlandese ha regalato la 12° vittoria a Aidan O’Brien, allenatore irlandese che ad oggi detiene il maggior numero di vittorie al Derby.