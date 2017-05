Preakness Stakes 2017: Cloud Computing ruba la scena ad Always Dreaming

I prognostici della vigilia parlavano di un duello tra il vincitore del Kentucky Derby, Always Dreaming, e Classic Empire, considerato da molti il migliore dei tre anni. In effetti un avvincente duello c’è stato, ma avuto come protagonisti Classic Empire contro un avversario diverso: Cloud Computing.

Cavalcato da Javier Castellano, Cloud Computing ha avuto la meglio sul binomio Classic Empire – Julien Leparoux solo dopo aver regalato agli spettatori del Plimco Racecourse di Baltimore uno spettacolo entusiasmante. Negli ultimi 50 metri i cavalli hanno corso testa a testa, finché Cloud Computing non ha tagliato per primo il traguardo.

Questa è la seconda vittoria in una gara valida per la Triple Crown per Castellano, mentre è il primo successo per l’allenatore di Cloud Computing, Chad Brown. Proprio Brown ha fortemente voluto Castellano sulla sella del suo cavallo, una scelta che si è rivelata vincente. “Abbiamo lavorato insieme, abbiamo stabilito un piano e ci siamo attenuti a quello. Penso che la nostra comunicazione sia stata la chiave di questo successo” ha detto Castellano a proposito di Brown.

La vittoria di Cloud Computing ha un grosso significato per l’ippica statunitense: quest’anno non ci sarà nessuna Triple Crown. La sconfitta di Always Dreaming, che si era aggiudicato la prima tappa per il prestigioso riconoscimento, rappresenta la fine della corsa al trofeo. Negli ultimi anni, in 13 occasioni si è arrivati alla Belmont Stakes con la chance di vedere assegnata la Triple Crown, anche se ci è poi riuscito solo American Pharoah, nel 2015.

Ora la Belmont Stakes, in programma nel secondo fine settimana di giugno, non sarà la stessa cosa: certo, sia Always Dreaming che Cloud Computing possono sperare in una seconda vittoria, ma c’è già chi ha affermato che la fine della corsa alla Triple Crown avrà grandi ripercussioni sull’interesse verso la Belmont Stakes.