Premio Ambrosiano 2017, Voice of Love è campione

Si apre anche in Italia la stagione delle grandi gare di gruppo. La prima gara sul calendario è stato il Premio Ambrosiano, gruppo 3 aperta ai cavalli dai 4 anni in su che si corre sui 2000 metri presso l’ippodromo di San Siro della città di Milano.

Una gara che si preannunciava combattuta, con Circus Couture, già vincitore dell’edizione dello scorso anno, che si presentava da favorito. E il bis è quasi riuscito se non fosse stato per il guizzo vincente di Voice of Love. Entrambi appartenenti alla scuderia Effevi, Circus Couture era cavalcato da Fabio Branca, mentre sulla sella di Voice of Love c’era Dario Vargiu.

Voice of Love e Dario Vargiu sono riusciti ad impostare la gara in maniera tattica, mettendosi fin da subito al comando e dettando così le regole del gioco. Dopo una prima parte di gara sostanzialmente equilibrata che ha visto Voice of Love dare il ritmo della corsa, negli ultimi 400 metri Circus Couture si è acceso ed ha sferrato il suo attacco, cercando di passare in vantaggio. Vargiu ha mantenuto il sangue freddo necessario per dare un’ultima spinta a Voice of Love e far fallire l’attacco dell’avversario, per andare poi a tagliare il traguardo in prima posizione.

Circus Couture dice quindi addio al bis al Premio Ambrosiano e ancora una volta si deve arrendere a Voice of Love. In ottobre dello scorso anno, Voice of Love aveva infatti sconfitto Circus Couture al Premio del Piazzale, sempre a San Siro, conquistando in quell’occasione la sua prima gara di gruppo in carriera. Con il successo al Premio Ambrosiano, Voice of Love ottiene quindi la seconda vittoria in una gara di gruppo e si conferma uno dei cavalli di punta del panorama italiano.