Prix d’Amerique, bis di Bold Eagle

Grande favorito anche per l’edizione 2017 della maggiore corsa di trotto francese, Bold Eagle ha rispettato i prognostici che lo volevano vincitore del Prix d’Amerique per la seconda volta consecutiva.

Gli spettatori di Vincennes hanno potuto quindi assistere ad un evento che non è esagerato definire storico e l’emozione era visibile sui loro volti. Bold Eagle, il campione di Pierre Pilarski, non solo ha tagliato il traguardo per primo ancora una volta, ma lo ha fatto addirittura migliorando la prestazione dello scorso anno di due decimi di secondo.

La sua è una gara caratteristica, che regala emozioni come poche altre prestazioni sportive. C’è addirittura chi paragona la sua corsa a quella del campione olimpico giamaicano Usain Bolt, tanto è spettacolare vederlo correre in pista.

Il suo punto debole è la partenza, tanto che anche al Prix d’Amerique 2017 qualcuno del suo staff ha dubitato per un attimo di riuscire a compiere davvero l’impresa. Thomas Bernereau, uno dei proprietari del trottatore francese, ha ammesso di aver tremato per tutta la gara: “Pensavamo che Bold Eagle avrebbe pagato cara la partenza, perché ci sembrava troppo lontano per riuscire a rimontare.”

Ma Bold Eagle corre così, parte in sordina per poi scatenare la sua potenza nel bel mezzo della gara. Così ha conquistato il suo secondo Prix d’Amerique, accelerando in maniera incredibile nella seconda parte di gara e andando a superare uno ad uno gli avversari. Gli ultimi a provare a resistergli sono stati Bélina Josselyn e Lionel, che poi hanno tagliato il traguardo rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Anche quest’anno guidare il cavallo francese verso il trionfo è stato Franck Nivard, che non solo ha saputo spingere Bold Eagle al momento giusto, ma è anche riuscito a gestirlo nella fase iniziale della gara, quando tre false partenze hanno rischiato di innervosire i cavalli e compromettere il risultato.