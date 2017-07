Prix Rothschild, Roly Poly centra la seconda vittoria

Domenica 30 luglio l’ippodromo di Deauville ha ospitato il prestigioso Prix Rothschild, gara di gruppo 1 riservata alle cavalle dai tre anni in su. Si corre sui 1600 metri ed è una delle gara più importanti della stagione riservata alle cavalle.

La vincitrice dello scorso hanno è stata Qemah, che si ripresentava anche per l’edizione 2017 del Prix Rothschild come la favorita. Insieme a lei, però, anche Roly Poly e Persuasive erano tra le osservate speciali e proprio Roly Poly alla fine ha avuto la meglio.

Dopo alcune gare che l’hanno vista arrivare seconda, Roly Poly si è rifatta lo scorso 14 luglio vincendo la Tattersalls Falmouth Stakes a Newmarket. È stato il primo gruppo 1 conquistato dalla figlia di War Front, che è allenata da Aidan O’Brien. Cavalcata anche in quest’occasione da Ryan Moore, Roly Poly sembra aver trovato il ritmo giusto, andando a vincere per la seconda volta in carriera e a breve distanza di tempo, il suo secondo gruppo 1.

Aidan O’Brien non aveva mai vinto il Prix Rothschild prima di quest’occasione; si tratta di un altro prestigioso premio che finisce nella bacheca dell’allenatore irlandese.

La favorita Qemah, cavalcata da Cristian Demuro, ha chiuso la gara al quarto posto.

Nella stessa giornata, l’ippodromo di Deauville ha ospitato anche il gruppo 3 Prix de Cabourg. Aperto ai giovani di due anni, si corre sui 1200 metri ed è uno dei maggiori appuntamenti europei per la stagione dei due anni.

L’edizione 2017 del Prix de Cabourg è stata caratterizzata da una corsa particolarmente impressionante, che è terminata con la bella vittoria di Tantheem. Con questa seconda vittoria in tre gare, Tantheem si appresta ad entrare nella stagione dei 3 anni con un’ottima prospettiva. Vedremo se riuscirà a mantenere le aspettative…