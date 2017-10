QIPCO British Championship Day 2017, tutti i risultati

Il QIPCO British Championship Day 2017 è iniziato con la sudata vittoria di Order of St. George, che si è aggiudicato la QIPCO British Champions Long Distance Cup. Si tratta di una gara di gruppo 2, che si corre sulle due miglia. Favorito della vigilia, Order of St. George ha però dovuto dare fondo a tutte le sue energie per andare a riprendere Torcedor che, in vantaggio, stava andando a vincere la gara.

La gara sprint del pomeriggio, la QIPCO British Champions Sprint Stakes, è una gara di gruppo 1 che si corre sui 1000 metri. A vincere la corsa è stato Librisa Breeze, che cavalcato da Robert Winston, ha sorpreso tutti i grandi nomi in lizza per il trofeo, per andare a tagliare il traguardo al primo posto.

Nella gara riservata alle cavalle, la QIPCO British Champions Fillies and Mares Stakes, gruppo 1 sui 2400 metri, è stata vinta da Hydrangea e Ryan Moore. Con questa vittoria, Hydrangea ha regalato al suo allenatore Aiden O’Brien la 25° vittoria in una gara di gruppo 1 di quest’anno.

Le ultime due gare sono state un monologo di Frankie Dettori. Il fantino italiano ha prima vinto la Queen Elizabeth II Stakes (gruppo 1) in sella a Persuasive per poi andare a conquistare anche la QIPCO Champions Stakes (gruppo 1) con Cracksman. Un finale davvero incredibile che ha regalato a Dettori altri due successi nella sua ormai seconda patria. Prima “Frankie” ha condotto Persuasive alla vittoria superando a pochi metri dall’arrivo due dei grandi favoriti, Churchill e Ribchester. Poi, sulla sella di Cracksman ha travolto gli avversari nell’ultima gara della giornata. Da sottolineare che John Gosden aveva deciso di tenere a casa Cracksman in occasione del Prix de l’Arc de Triomphe, proprio per farlo arrivare fresco alla QIPCO Champions Stakes. Evidentemente, la strategia ha dato i suoi frutti perché il cavallo ha dominato la gara dall’inizio alla fine.