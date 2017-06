Royal Ascot, che la festa abbia inizio!

I cancelli si Ascot si sono aperti per l’edizione 2017 del Royal Ascot, il maggior evento ippico d’Inghilterra. Con cinque giornate ricche di gare, il Royal Ascot può essere considerato anche maggior evento del continente europeo, atteso sia dagli appassionati che dagli addetti ai lavori.

Come di consueto, le gare sono iniziate dopo l’arrivo della Famiglia Reale e di Sua Maestà la Regina Elisabetta. L’intero ippodromo ha poi osservato un minuto si silenzio in memoria delle vittime dei recenti attacchi terroristici e del disastro alla Grenfell Tower.

La prima gara è stata la Queen Anne Stakes, gruppo 1 di un miglio destinato ai cavalli dai 4 anni in su. A vincere è stato il favorito della viglia, l’irlandese Ribchester, cavalcato da William Buick. “È davvero un cavallo versatile” ha detto Buick, “è eccezionale sul miglio, è un sogno per un jockey.”

Dopo il gruppo 2 Coventry Stakes, vinto da un altro cavallo irlandese (Rajasinghe cavalcato da Stevie Donohoe), John Velasquez ha tagliato per primo il traguardo della King’s Stand Stakes in sella a Lady Aurelia. Sulla sella della cavalla statunitense doveva esserci Frankie Dettori, uscito però di scena a causa di un recente infortunio. Ottava vittoria al Royal Ascot per il suo allenatore, Wesley Ward, che ha detto: “Non ci credo, è davvero una cavalla molto speciale. Dopo il successo dello scorso anno, è riuscita a vincere ancora, è davvero una cavalla che arriva una volta sola nella vita.” Lo scorso anno, infatti, Lady Aurelia aveva vinto la Queen Mary Stakes.

L’ultimo gruppo 1 in programma durante la prima giornata è stata la St James’s Palace Stakes, vinta da Barney Roy e James Doyle. Il cavallo inglese ha così avuto la sua rivincita su Churchill, l’irlandese che lo aveva battuto alle 2000 Ghinee.