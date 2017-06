Royal Ascot, la sintesi completa

Dopo la prima giornata di gare che ha visto William Buick su Ribchester trionfare alla Queen Anne Stakes, John Velasquez su Lady Aurelia vincere la King’s Stand Stakes e James Doyle su Barney Roy conquistare la St. James’s Palace Stakes, durante la seconda giornata era in programma un solo gruppo 1, la Prince Of Wales’s Stakes.

A tagliare per primo il traguardo è stato Ryan Moore, che cavalcava Highland Reel. “Highland Reel è un cavallo brillante, cavalcato in maniera superba da Ryan” ha detto Aidan O’Brien, l’allenatore di Highland Reel.

Giovedì è stata la giornata della Gold Cup, vinta da James Doyle e Big Orange in un finale elettrizzante, che li ha visti avere la meglio su Order of St George. “È un gran cavallo, si vede che ama correre, è una vera superstar” ha detto Michael Bell, allenatore di Big Orange.

Dopo il trionfo alla Prince of Wales’s Stakes, Ryan Moore ha vissuto una giornata da protagonista anche venerdì, vincendo sia la Commonwealth Cup che la Coronation Stakes. Nella Commonwealth Cup ha trionfato in sella allo statunitense Caravaggio, che ha vinto così la sua sesta gara consecutiva. Nella Coronation Stakes ha vinto su Winter, cavalla irlandese vincitrice delle 1000 Ghinee sia in patria che in Inghilterra.

Infine, nella giornata conclusiva del Royal Ascot 2017, si è corsa la Diamond Jubilee Stakes. A vincere l’ultimo gruppo 1 in programma è stato The Tin Man, cavalcato da Tom Queally. Gli spettatori dell’ippodromo di Ascot si sono così entusiasmati per un ultimo, elettrizzante finale, che ha visto The Tin Man lottare testa a testa con Tasleet e Limato, con il cavallo cavalcato da Tom Queally che è riuscito ad ottenere il vantaggio sufficiente per conquistare la vittoria.