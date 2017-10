Sha Tin Trophy 2017, vince Beauty Generation

Con la vittoria nel gruppo 2 di Hong Kong, lo Sha Tin Trophy, Beauty Generation centra il secondo successo nel giro di tre settimane. Un ottimo risultato per il cavallo allento da John Moore che il primo ottobre aveva vinto il gruppo 3 Celebration Cup Handicap. Con lo Sha Tin Trophy sono aumentate le difficoltà e il prestigio, ma non il risultato.

“Avevamo intenzione di partire in vantaggio e restarci” ha detto Moore, “ma quando Winner’s Way è passato davanti, Derek Leung è passato al piano B che avevamo concordato: stare dietro al leader per passare in vantaggio alla fine. E in effetti ha funzionato molto bene!”

John Moore ha vinto così il suo settimo Sha Tin Trophy, mentre per Derek Leung si tratta del primo successo: è anche il suo primo gruppo 2 in assoluto, dopo aver festeggiato tre trionfi di gruppo 3.

“È fantastico conquistare questo primo gruppo 2 ed è ancora più speciale perché lo vinco con John Moore. Proprio otto anni fa, grazie a lui, ho vinto la mia prima gara di gruppo con Inspiration, quindi vincere oggi significa davvero molto per me. Beauty Generation sta ancora migliorando, quindi spero possa diventare sempre più competitivo nelle gare sul miglio” ha detto Leung.

Derek Leung continuerà a correre con Beauty Generation, ha confermato Moore: “come fai a separarli dopo aver vinto due gare? Anche i proprietari sono d’accordo e per questo Derek continuerà a correre su Beauty Generation anche in occasione del Longines Hong Kong International Races.

Moore ha gioito anche per il secondo posto di Booming Delight, che ha dimostrato un’ottima condizione. Cavalcato da Karis Teetan, ha fatto ben sperare per buona parte della gara, per poi arrendersi alla conclusione di Beaty Generation.