Shadwell Turf Mile 2017, Suedois sorprende gli avversari

Alla sua prima uscita in territorio americano, il francese Suedois ha centrato un importante successo che lo proietterà al Breeders’ Cup Mile.

Il cavallo di 6 anni ha sorpreso tutti, partendo dalle retrovie per andare a superare gli avversari uno ad uno. Dopo un avvincente testa a testa, Suedois è riuscito a battere anche Heart to Heart, superandolo negli ultimi 40 metri per andare a vincere il Shadwell Turf Mile 2017 al Keenland Racecourse di Lexington, in Kentucky.

In Europa, Suedois, aveva vinto gare di gruppo 2 e 3, ma mai una gara di gruppo 1. Per questo non era considerato uno dei favoriti alla viglia della corsa. Lo era invece Heart to Heart e come ci si aspettava è andato subito in vantaggio, davanti agli altri 13 avversari. Ma le cose non sono andate esattamente secondo i piani e Suedois è andato a prendersi la vittoria più prestigiosa della sua carriera.

Ora Suedois ha diritto a partecipare al prossimo Breeders’ Cup Mile. David O’Meara, l’allenatore del cavallo francese, ha già fatto sapere che deciderà insieme ai proprietari di Suedois se correre questa importante gara.

Sulla sella di Suedois c’era Danny Tudhope, che ha commentato così la sua incredibile vittoria: “ho pensato di avere una buona posizione, stava andando bene ma non volevo andare davanti troppo presto. Abbiamo concluso la corsa in maniera molto forte, ha corso davvero bene e sono davvero felice per questo risultato.”

Ovviamente c’è stata grande delusione per Heart to Heart. “Dispiace per il cavallo” ha detto il suo allenatore, Brian Lynch. “ Lui ce la mette sempre tutta, e anche questa volta ha fatto lo stesso, ma bisogna essere umili ed accettare la sconfitta. Forse avrebbe potuto vincere se avesse avuto un attimo di pausa, ma anche questo fa parte del mondo delle corse.”