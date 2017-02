St. Moritz, prima giornata del White Turf

La prima delle tre giornate del White Turf si è conclusa con la vittoria di Soundtrack cavalcato da Daniele Porcu, nella gara più prestigiosa della giornata, il GP Longines, la gara di preparazione per il 78° Longines Grand Prix di St. Moritz, in programma nell’ultima giornata. Allenato da Philipp Schärer, Soundtrack è ora il favorito per la vittoria finale: “voglio rompere il sortilegio con Soundtrack” ha detto Schärer, riferendosi al fatto che nessun vincitore della prima gara ha poi effettivamente vinto il GP finale.

La domenica è iniziata con la gara di trotto GP Koller Electro, che ha subito scaldato gli spettatori con un finale entusiasmante. Uranus de Chambe, guidato e allenato da Kurt Schallenberger, che è anche il suo proprietario, ha tagliato per primo il traguardo con un vantaggio risicatissimo.

Vittoria tedesca nel premio White Turf Jockey Club St. Moritz, con Eric che ha vinto con un grande vantaggio sugli avversari. Cavalcato da Alexander Pietsch, ora Eric parteciperà al Longines Grand Prix di St. Moritz: “la gara è stata decisa nei primi metri” ha detto Pietsch.

Anche la gara sprint, il GP Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice and GP Blasto / Fraumünster Insurance Experts ha avuto un vincitore ben evidente, lo svizzero Filou. “In questa distanza Filou è senza dubbio uno dei migliori cavalli in Svizzera” ha detto il suo allenatore, Philipp Schärer “in più, ama la neve!”

Spettacolare la gara di Skijöring con i cavalli, il CREDIT SUISSE – GP of Celerina, vinta da Usbekia e Valeria Holinger, che hanno dominato la competizione dall’inizio alla fine.

Spazio anche per i cavalli arabi con la H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup, che è stata vinta da Nil Aziz, che con Vaclav Janacek, ha battuto il suo compagno di squadra, Nil Kaml, vincitore dello scorso anno.

Infine, la giornata si è chiusa con la gara di trotto GP Data Quest, con la vittoria netta di Spike, guidato, allenato e di proprietà di Nathalie Gonin.