Un weekend per “signore” al Saratoga Racecourse

È stato un fine settimana decisamente “rosa” quello che si è appena concluso al Saratoga Racecourse, l’ippodromo di Saratoga Spring, nello Stato di New York. Ben due gare di gruppo 1 riservate alle cavalle erano infatti in programma e hanno emozionato gli spettatori presenti nell’antico ippodromo, che ospita tra le altre la prestigiosa Travers Stakes.

Sabato 22 luglio sono scese in pista le cavalle che hanno partecipato alla Diana Stakes. Si tratta di una gara di gruppo 1, che è stata inaugurata nel lontano 1939. È aperta alle cavalle dai tre anni in su e si corre sui 1800 metri. A vincere l’edizione 2017 è stata Lady Eli, che ha così conquistato la sua 9° vittoria in appena 12 partenza, portando il totale dei suoi guadagni a 2,7 milioni di dollari. Sulla sua sella c’era il jockey Irad Ortiz Jr, mentre il suo allenatore è Chad Brown.

La domenica è stata invece la volta delle Coaching Club American Oaks, che corrisponde alla seconda tappa della Tripla Tiara Americana, un riconoscimento che viene assegnato alla cavalle che vincono tre corse: l’Acorn Stakes al Belmont Park, la Coaching Club American Oaks e Alabama Stakes, entrambe a Saratoga. Potrebbe essere l’equivalente femminile della Triple Crown, ma il fatto che tutte e tre le tappe siano organizzate nello stato di New York rende difficile un riconoscimento nazionale. Anzi, viene anche definita la Tripla Tiara di New York.

In ogni caso le Coaching Club American Oaks rappresentano una gara di grande prestigio, un gruppo 1 riservato alle cavalle di tre anni, che si corre sui 1800 metri. La vittoria dell’edizione 2017 è andata a Abel Tasman, cavalcata da Mike Smith. I due sono stati protagonisti di un finale entusiasmante, che li ha visti avere la meglio di pochissimo su Elate e il jockey Jose Ortiz.