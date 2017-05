Victoria Mile, Admire Lead conquista la prima posizione

Il Tokyo Racecourse ha ospitato domenica 14 maggio la 12° edizione del Victoria Mile, gara di gruppo 1 riservata alle cavalle dai quattro anni in su. Si corre sui 1600 metri, all’incirca un miglio, e dal 2006, anno del suo debutto, elegge la cavalla più veloce del paese.

A conquistare il prestigioso riconoscimento è stata quest’anno Admire Lead, che ha battuto le sue 16 avversarie negli ultimi metri di gara. È stata una corsa combattuta, che non ha avuto una sola protagonista, ma che ha visto lottare anche altre fortissime cavalle giapponesi come Denko Angel, Jour Polaire e Smart Layer, cha hanno poi tagliato il traguardo in questo ordine dietro la vincitrice.

Sulla sella di Admire Lead c’era il fantino francese Christophe Lemaire, cui va il merito di aver mantenuto la giusta posizione e di aver spinto la cavalla nel momento giusto. “Avevo grande fiducia in lei perché ero tranquillo per il fatto che sapevo bene che il terreno morbido non le avrebbe dato nessun fastidio” ha detto Lemaire a fine gara. “ Sono riuscito a posizionarla bene e ho atteso il momento giusto. Però sapevo anche che non sostiene a lungo i cambi di ritmo, quindi ho aspettato, per evitare di partire all’attacco troppo presto e bruciarci così l’occasione.” Insomma, conoscere bene il proprio cavallo fa la differenza e un grande fantino come Lemaire lo sa.

Admire Lead sta facendo una stagione eccellente. Dopo due vittorie, è arrivata seconda nel gruppo 2 Hanshin Himba, lunedì 8 aprile. In quell’occasione, la vincitrice è stata Mikki Queen, che invece al Victoria Mile ha concluso solo al 7° posto. È evidente che Admire Lead sta facendo grandi miglioramenti e che è sulla strada giusta per una grande stagione.