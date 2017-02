White Turf, vittoria tedesca al GP Longines

Seconda domenica di corse sul lago ghiacciato di St. Moritz, in occasione dell’annuale White Turf. A vincere la gara più prestigiosa, il GP Longines, è stato il tedesco Renny Storm, che però non parteciperà al 78° Longines Grand Prix della prossima domenica: “tutto è andato come previsto” ha detto il suo allenatore, Christian von der Recke “ora il suo prossimo impegno sarà al Night Turf, venerdì sera.” “La superfice è perfetta per lui,” ha detto il jockey Alexander Pietsch, “corre sempre bene sul lago ghiacciato di St. Moritz.”

Ad aprire la giornata è stata il GP di trotto Gestüt Lasbek, vinta da Top Winner e Marcel Humbert, che si sono ripresi dal risultato poco soddisfacente della scorsa settimana.

A salire sul podio della gara Fegentri – Premio di Schlossatelier Group Long Race sono stati tre cavalli di Philipp Schärer: la vittoria è andata a Hello Goodbye e Jindrich Fabris, davanti a Peruvian Angel e Thomas Guineheux, con Saltas e Eric M. Poretz terzi.

Doppia vittoria per Miroslav Weiss al Trofeo GP Christoffel Bau, con due cavalli da lui allenati in prima posizione: Holidayend e Dennis Schiergen hanno tagliato per primi il traguardo davanti a Footprintinthesand e Milan Zatloukal.

Come è accaduto la scorsa settimana, a vincere la spettacolare gara di Skikjöring, il Credit Suisse – GP von Sils è stato il binomio formato da Usbekia e Valeria Holinger.

Dopo il quarto posto della scorsa domenica, Zyrjann ha vinto il Preis Guardaval Immobilien – Zuoz und Koller Elektro, regalando la prima vittoria della giornata ad Alexander Pietsch, che qualche minuto dopo avrebbe vinto anche il GP Longines.

Infine, a chiudere le gare della seconda giornata del White Turf è stato il trotto, con il BMW – Grosser Traberpreis von Pontresina, vinto ancora una volta dal binomio Spike – Nathalie Gonin, sempre notevolmente superiore agli avversari.