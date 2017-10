Zanardi dopo il record nell’Iron Man: “Mi piace trasformare l’impossibile in possibile”

Domenica 1° ottobre, Alex Zanardi è stato il primo atleta disabile a entrare nella ristrettissima elite degli Iron Man in grado di concludere una gara sotto le 9 ore di tempo. Per la precisione, l’ex-pilota di F1, rimasto seriamente ferito in un incidente automobilistico nel 2001, ha dominato la prova di Barcellona con un sorprendente crono finale di 8h58’59”: il pluri-campione olimpico ha raccontato le sue emozioni in una bella intervista concessa al “Mattino”, di cui riportiamo alcuni passaggi.

Sovvertire i pronostici

" Sono orgoglioso di essere stato il primo disabile del mondo a farcela, nessuno potrà portarmi via il mio record. Mi piace trasformare l’impossibile in possibile, sovvertire i pronostici. Ho lavorato con grande impegno per raggiungere questo obiettivo: sapevo di potercela fare, anche per un solo minuto. Ce l’ho fatta grazie a una grandissima prova in handbike, 180 km a 37.09 km/h di media, più di quanto sperassi, perché in realtà metà percorso era sterrato, e spingere la carrozzina è stato davvero faticoso. "

Alex Zanardi, Ironman Barcellona, Getty ImagesGetty Images

La passione in garage

“Sono un grande trafficone, sin dai tempi dell’automobilismo, mi piace stare nel mio garage a casa a sistemarmi i mezzi al meglio e, da questo punto di vista, nel paraciclismo ho trovato una miniera d’oro. Ho preparato un mezzo a puntino, una handbike studiata per le grandi distanze pianeggianti, come la gara di Barcellona. Stessa cosa per la carrozzina da corsa, che ora devo modificare meglio, sono un ragazzino da quanto mi diverto a sistemare i miei mezzi”.