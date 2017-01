Basile: “L'unico obiettivo del 2017 è il titolo mondiale. Non mi accontento, voglio nuove vittorie"

Campione olimpico della categoria 66 kg, Fabio Basile non ha mai nascosto il suo prossimo obiettivo, quello di conquistare il titolo mondiale nella rassegna iridata che si terrà a Budapest nel prossimo mese di agosto. Il ventiduenne lo ha ribadito ieri, come riportato dall’Ansa, intervistato come ospite dello stand di Gaëlle Paris a Pitti Immagine Uomo:

" Il Mondiale per me è l’obiettivo primario, non ho altri traguardi da raggiungere quest’anno. I miei avversari vogliono battere me perché sono il più forte al mondo quindi per me sarà molto più difficile. Invece di dare il 110%, io dovrò dare adesso il 150-160%. Mi aspetto quindi un Mondiale molto difficile. "

Il judoka ha anche affermato, come aveva già detto dopo la conquista del titolo a cinque cerchi, di pensare anche ad una carriera nel mondo televisivo, ad esempio in un reality show:

" Ci saranno tantissime novità dal punto di vista mediatico nel 2017, però soprattutto voglio vincere tantissimo nel judo perché il judo mi ha dato tantissimo fino ad adesso e sarà sempre la mia priorità. "

