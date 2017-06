Basile: “Pronto a tutto per il Mondiale di Budapest”

Campione olimpico della categoria 66 kg a Rio 2016, Fabio Basile si è preso una lunga pausa dal judo, partecipando al programma televisivo Ballando con le Stelle, dove ha chiuso in seconda posizione in compagnia di Anastasia Kuzmina. Ora il judoka azzurro è pronto a tornare a combattere per conquistare il titolo Mondiale in occasione della prossima rassegna iridata, prevista per fine agosto a Budapest.

"Sono solo in una stanza di due metri per due“, ha raccontato Basile al Corriere dello Sport, parlando della sua attuale permanenza in Giappone, dove si sta allenando, ritenuta da lui “la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia” dopo la conquista della medaglia d’oro olimpica. “Non ho un letto, dormo sul legno con solo una coperta sotto. Ma è stata una scelta mia, sono stato io a volere tutto questo“. La determinazione di Fabio è la stessa che lo ha condotto alla vittoria a Rio: “Ho ancora tanta fame di vincere, ma voglio averne ancora di più“.

Il judoka azzurro ha anche parlato di una figura molto importante nella sua vita, quella di suo nonno: “L’uomo più forte del mondo, che mi dà la carica per andare avanti ogni giorno. Mi ha insegnato tanto nella vita, a non cadere mai e a farmi rispettare da tutti. È grazie a lui se io sto resistendo in questi mesi difficili di preparazione al limite del possibile“.

Basile si trova bene nel mondo televisivo ed in futuro vorrebbe farvi ritorno, ma “prima voglio entrare nella storia del judo mondiale“, ha detto. “In quello italiano già ci sono, ma non mi basta: voglio di più!”. Ed alla domanda sui prossimi Mondiali di Budapest la risposta è laconica ma esplicita: “Sono nato pronto a tutto“.

