Judo, Teddy Riner torna in gara al Grand Slam di Ekaterinburg

Grande assente degli ultimi Campionati Europei di Varsavia, il campionissimo dei pesi massimi Teddy Riner effettuerà il proprio ritorno alle competizioni tra un mese, in occasione del Grand Slam di Ekaterinburg (20-21 maggio), nuova tappa russa che sostituisce il torneo che in passato si era tenuto prima a Mosca e poi a Tjumen’. Dovrebbe inoltre trattarsi del suo unico torneo prima dei Campionati Mondiali, previsti per fine agosto a Budapest.

All’interno dei selezionati francesi per Ekaterinburg figurano in tutto diciotto atleti, tra protagonisti dell’ultima rassegna continentale ed assenti a Varsavia. Tra i medagliati europei, ci saranno Hélène Receveaux (57 kg) e Margaux Pinot (63 kg), mentre nella categoria 73 kg fa il suo ritorno il titolare olimpico Pierre Duprat, affiancato dal campione nazionale Benjamin Axus, assente causa infortunio in Polonia. Da seguire anche Loïc Pietri (90 kg) ed Alexandre Iddir (100 kg), entrambi alle prese con la loro nuova categoria di peso.

Giulio Chinappi