Miriam Blasco e Nicola Fairbrother: rivali per l'oro nel judo a Barcellona 1992, oggi sono sposate

Miriam Blasco fu la prima sportiva spagnola a vincere un oro alle Olimpiadi estive: ai Giochi di Barcellona infatti vinse la medaglia più importante nel judo, diventando dunque un idolo per tutta la sua gente. Ciò che non si sapeva fino a questa settimana è che Miriam e la avversaria in quella finale, la britannica Nicola Fairbrother, sono felicemente sposate da un anno e mezzo.

È stata proprio la Blasco, nel corso di un'intervista alla rete RTVE all'interno del programma "Enfoque", a rendere pubblico questo legame.

" Oggi Nicola è la persona più importante della mia vita. Stiamo insieme da 22 anni e siamo sposate da circa un anno "

Che il colpo di fulmine sia arrivato proprio in occasione di quella finale, in quei sette minuti che consegnarono la Blasco alla storia e che costrinsero la Fairbrother a terra in lacrime? Questo non lo sappiamo. Sappiamo però che le due protagoniste di questa curiosa e bellissima vicenda si sono scambiate le medaglie dopo il matrimonio. Quindi, oro al collo di Nicola, argento a quello di Miriam.

" Nicola mi ha perdonato di averla sconfitta in quella finale. Ma non so se il nostro rapporto sarebbe stato lo stesso se io avessi perso quella finale "

Lo sport unisce, eccome: chiedere a Miriam e Nicola.