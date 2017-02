Valentina Moscatt ha chiuso la propria carriera agonistica

La notizia era nell’aria, ma ora ne abbiamo la conferma: Valentina Moscatt ha deciso di chiudere la propria carriera agonistica, che per circa un decennio l’ha vista essere la leader italiana della categoria 48 kg. Come riportato dal sito federale, la ventinovenne piemontese ha disputato l’ultimo torneo ufficiale in occasione dei Giochi Olimpici di Rio 2016, dopo aver finalmente conquistato una qualificazione a cinque cerchi che le era invece sfuggita nei due precedenti quadrienni.

Il maggior successo dell’azzurra resterà la medaglia d’argento vinta nel 2007 ai Campionati Europei di Belgrado, quando raggiunse la finale a vent’anni appena compiuti, perdendo solamente contro la rumena Alina Dumitru. Sempre a livello continentale, ha ottenuto due argenti nella categoria Junior ed un bronzo in quella Under 23, mentre nel 2013 fu argento ai Giochi del Mediterraneo in quel di Mersin (Turchia).

Sul circuito continentale è salita sul podio in sedici occasioni, vincendo quattro ori di cui due conquistati nella tappa di Roma. Il suo ultimo successo resterà invece il Panamerican Open di Buenos Aires dello scorso anno, giunto poco prima del quinto posto degli Europei di Kazan’. Sette volte finalista agli Assoluti, ha vinto tre ori e quattro argenti, ma i suoi titoli nazionali sono ben otto se si considerano anche le categorie giovanili.