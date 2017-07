L'Italia del karate è sotto shock: muore a soli 20 anni la promessa Andrea Nekoofar

Un’autentica tragedia sconvolge il mondo del karate. Andrea Nekoofar, speranza azzurra nel kata, è scomparso in circostanze drammatiche all’età di 20 anni, lasciando di stucco l’Italia intera. Una vita spezzata, un’assurda morte che ha letteralmente devastato gli appassionati italiani di karate, che confidavano in lui per il ricambio generazionale in una disciplina che arride da sempre ai colori azzurri e che si appresta ad entrare a far parte del programma olimpico.

Milanese di padre iraniano, Nekoofar gareggiava per il Centro Sportivo dell’Esercito e meno di un mese aveva conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under21 del kata in occasione della Youth Cup 2017 di Umag, in Croazia, nel corso di una rassegna a cui hanno preso parte alcuni tra i migliori talenti internazionali in erba della disciplina.

Dal giorno più bello alla tragica scomparsa, un destino crudele per un ragazzo che sognava di rappresentare l’Italia alle Olimpiadi, obiettivo a cui poteva legittimamente puntare in virtù di una crescita esponenziale sul piano tecnico e caratteriale che lo aveva reso competitivo anche tra i Senior. Nekoofar si stava preparando per prendere parte alla tappa tedesca della Premier League, in programma a settembre. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la Fijlkam, che si è unita al dolore della famiglia esprimendo profondo cordoglio per la perdita di un giovane di grande talento.

