Marino e Busà straordinari: due campioni europei a per l'Italia

Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia agli Europei a Kocaeli (Turchia). Simone Marino fa una vera impresa e sconfigge in finale per la categoria +84 kg il turco Enes Erkan, atleta molto esperto e due volte campione del mondo.

Una finale gestita in modo perfetto dall’azzurro, che ha trovato il primo yuko dopo pochi secondi, con un pungo alto, mettendo subito in difficoltà il turco. Dopo 40” è arrivato un altro yuko, portando il punteggio sul 2-0. A questo punto Erkan ha provato a forzare per cercare l’ippon, ma senza successo. Marino trova quindi la vittoria per 2-0, conquistando una splendida medaglia d’oro.

Si tratta del primo grande risultato della carriera per questo giovanissimo atleta, che rappresenta uno dei talenti più grandi dell’Italia in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Argento, invece, per Sara Cardin, che non riesce a confermare il titolo e si deve accontentare del secondo posto. L’azzurra è stata sconfitta di misura in finale dalla turca Tuba Yakan. Dopo pochi secondi dall’inizio del match, l’arbitro ha sospeso l’incontro per un problema tecnico ai sistemi di punteggio. Ripresa la gara le due atlete hanno continuato a studiarsi, fino a che la Yakan ha sferrato un pugno alto, anticipando l’azzurra e ottenendo uno yuko. Nei pochi secondi rimanenti Cardin non è riuscita a trovare il colpo pulito e il match si è chiuso quindi sul punteggio di 1-0 a favore della turca. Arriva comunque una buona medaglia d’argento per Cardin, che mette in bacheca l’ennesimo risultato di prestigio.

Altra gioia per l’Italia, con il secondo oro agli Europei di Kocaeli (Turchia). Trova il successo nei -75 kg un infinito Luigi Busà, che sconfigge per hantei l’ucraino Stanislav Hokuna. Un match iniziato nel modo migliore per l’azzurro, che trova nell’arco di un minuto tre yuko con altrettanti pugni alti ad anticipare l’avversario. A questo punto Hokuna deve cercare l’ippon per pareggiare e ci riesce negli ultimi secondi con un ura mawashi sulla schiena di Busà. Il match si chiude quindi sul 3-3, ma Busà trova la vittoria per hantei, conquistando la medaglia d’oro. Si tratta del terzo titolo europeo conquistato dal veterano siciliano, che si conferma uno dei punti stabili della squadra italiana di kumite.

alessandro.farina@oasport.it